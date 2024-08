Il Milan vola sui Kart: team building rossonero nella serata americana di ieri

In quella che è stata una delle ultime serate a New York, il gruppo rossonero ha optato per un po' di team building. Come emerge da diverse storie Instagram dei calciatori del Milan comparse nella notte italiana, i giocatori si sono sfidati ieri con i Go Kart su una pista americana. Un po' di sano team building che in questa fase della stagione aiuta sempre, suggellato da una foto di gruppo tutti insieme ricondivisa in particolare dal capitano della squadra Davide Calabria.

Ma non è l'unico, perchè anche Alexis Saelemaekers ha pubblicato una foto dalla pista e in particolare ha immortalato la classifica finale che lo ha premiato con un primo posto con tanto di "sfottò" al giovane Francesco Camarda, arrivato 19°: "La prossima volta fratello".