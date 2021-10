Un’infiammazione al tendine rotuleo ha costretto Daniel Maldini a lasciare in anticipo il ritiro della nazionale azzurra Under 20, dopo il bel gol segnato all’Inghilterra. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione non appare così preoccupante. Al Milan - scrive la rosea - sperano di recuperarlo in fretta.