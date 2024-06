Il punto su Zirkzee, Tuttosport: "Il sogno resta ma gli ostacoli sembrano insormontabili"

Per il nuovo attaccante, il Milan ha sempre fatto capire che il preferito sarebbe stato Joshua Zirkzee, centravanti olandese del Bologna. Il nome dell'attaccante cresciuti nel Bayern Monaco soddisfa tutti i requisiti cercati dal Diavolo: giovane con potenziale, esperienza nel calcio italiano e capace di giocare per la squadra. Eppure dal punto di vista economico potrebbero erigersi delle barriere difficili da superare. Ed è proprio questo che scrive questa mattina Tuttosport.

Recita il quotidiano di Torino: "Il sogno Zirkzee resta, anche se gli ostacoli sembrano insormontabili". Dunque il Milan cercherà di portare a termine l'operazione ma non è detto che possa riuscirci. Il costo del cartellino non è elevato, appena 40 milioni per la clausola: una cifra che al giorno d'oggi, per un attaccante così giovane, è più che ghiotta. A spaventare sono le richieste di Kia Joorabchian, l'agente, per le commissioni. Inoltre il nuovo tecnico del Bayerm, Vincent Kompany, potrebbe voler riportare in Baviera il calciatore.