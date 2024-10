Il QS: "Baby Camarda non aspetta sotto gli occhi di Spalletti"

Quella contro il Brugge è stata una serata storica, non solo per il Milan ma anche per tutto il calcio italiano. Al 73esimo minuto della sfida contro i belgi, infatti, ha fatto il suo ingresso in campo Francesco Camarda, che è diventato il più giovane esordiente italiano nella storia della Champions League. Mica male!

Il classe 2008 è andato a centimetri dal diventare addirittura il più giovane marcatore di sempre della competizione, ma il Var ha ben deciso di cancellare una pagina di storia importante. C'è tempo per rifarsi, anche perché la carriera di Camarda non è finita l'altra sera, anzi, è appena cominciata. Il baby fenomeno del Milan ha dimostrato di essere all'altezza di grandi palcoscenici, anche perché non è da tutti segnare all'esordio in Champions League. A San Siro.

In merito a questo il QS ha addirittura visto oltre, parlando addirittura di Nazionale, titolando: "Baby Camarda non aspetta sotto gli occhi di Spalletti".