Il QS: "Diavolo, che rap con Leao. Rinnovo di 5 anni per puntare al top"

Il QS questa mattina ha commentato la notizia del giorno in casa Milan, il rinnovo di Rafael Leao per le prossime cinque stagioni. Il titolo: "Diavolo, che rap con Leao. Rinnovo di 5 anni per puntare al top". Una firma tanto sospirata che lascia tutti contenti: il giocatore guadagnerà 5 milioni più bonus fino al 2028 e il Milan blinda la sua fascia sinistra per le prossime 5 stagioni, avvilendo anche eventuali acquirenti con una clausola da 175 milioni di euro. Un rinnovo che segna un nuovo inizio per i rossoneri che, dopo un anno senza trofei, vogliono tornare al top.