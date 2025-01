Il QS dopo Milan-Parma 3-2: "Una tensione del Diavolo"

vedi letture

"Una tensione del Diavolo". È così che il Quotidiano Sportivo in prima pagina riassume la clamorosa rimonta del Milan sul Parma nel recupero, avvenuta ieri a San Siro. Nel finale animi bollenti e scintille in particolare tra il tecnico rossonero, Sergio Conceiçao, e Davide Calabria, poi entrambi presentatisi ai microfoni dei media per "chiarire" l'episodio.

Questo il tabellino di Milan-Parma di Serie A:

MILAN-PARMA 3-2

Marcatori: 24’ Cancellieri, 38’ Pulisic, 80’ Delprato, 90’+1 Reijnders, 90’+4 Chukwueze.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria (dal 78’ Jovic), Gabbia, Pavlović, Theo Hernández (dal 46’ Bartesaghi); Musah, Fofana (dal 57’ Chukwueze), Reijnders; Pulisic, Morata (dal 57’ Abraham), Leão (dal 46’ Bennacer). A disp.: Sportiello, Jiménez, Terracciano, Tomori, Zeroli, Camarda, Okafor. All.: Conceição.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri; Hernani (dal 70’ Haj), Sohm; Man (dal 70’ Almqvist), Cancellieri (dal 83’ Hainaut), Mihăilă (dal 77’ Løvik); Djurić (dal 70’ Camara). A disp.: Corvi, Moretta; Leoni, Trabucchi, Estévez, Keita, Plicco, Ondrejka. All.: Pecchia.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Ammoniti: 12’ Pavlovic. 33’ Vogliacco, 37’ Sohm, 43’ Fofana, 45’+1 Delprato, 74’ Haj.

Recupero: 1' 1T, 6’ 2T.