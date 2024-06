Il QS in apertura con le parole di Broja: "Tenta il Diavolo: «Verrei per Ibra»"

Tra i tanti profili che il Milan sta vagliando per il suo attacco c'è anche un vecchio pupillo della dirigenza rossonera che, in realtà, è ancora un attaccante molto giovane: Armando Broja, centravanti albanese classe 2001 che è cresciuto e gioca nel Chelsea anche se è reduce da sei mesi abbastanza acerbi con la maglia del Fulham. L'attaccante potrebbe essere ricercato dal club rossonero specialmente non tanto come punta principale ma come alternativa che possa rimpolpare il reparto offensivo.

Questa mattina il QS nella sua prima pagina ha riportato le parole della punta albanese, titolando: "Broja tenta il Diavolo: «Al Milan verrei per Ibra»". Di seguito le dichiarazioni complete riferite a RTV Klan:

Ti arriva una chiamata. 'Ciao Broja, sono Zlatan Ibrahimovic. Ho fatto un’offerta al Chelsea per te. Quando ci incontriamo per parlare di te al Milan'? “Gli direi innanzitutto che sono un suo grande tifoso, mi è sempre piaciuto come giocatore. Il Milan è un grande club, per la storia secondo solo al Real Madrid. Gli direi che devo parlare con l’agente e la famiglia, poi gli farò sapere“