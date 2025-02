Il QS in apertura: "Nuovo Milan Paradiso. Abraham-Joao, la Roma è fuori"

Nonostante tutte le difficoltà e le contestazioni del caso, il Milan ha battuto la Roma ed ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia Frecciarossa, competizione che il Diavolo non vince dal 2003 e che rappresenta essere un concreto obiettivo stagionale dopo la Supercoppa Italiana.

Sulla prestazione della formazione rossonera ha parlato e commentato questa mattina Il QS, che in apertura ha titolato: "Nuovo Milan Paradiso. Abraham-Joao, la Roma è fuori". Grazie al 3 a 1 di ieri sera la formazione di Sergio Conceiçao si è data la possiblità di affrontare una tra Inter e Lazio in semifinale, ma è meglio tenere i piedi per terra, lavorare ed alimentare la propria fame di vittorie, anche perché come ha anche detto lo stesso allenatore rossonero: "Mancano ancora tre partite per vincere il titolo".