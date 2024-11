Il QS in apertura: "Reijnders-gol rilancia il Diavolo. Ma che fatica con il Monza"

A quanto pare la vittoria non basta per scacciare via tutti i fantasmi, e l'ennesima critica di questa mattina alla prestazione di ieri del Milan ne è la conferma. Nel taglio alto della prima pagina di questa mattina, infatti, il QS ha titolato "Reijnders-gol rilancia il Diavolo. Ma che fatica con il Monza", a dimostrazione del fatto che dalla formazione di Paulo Fonseca ci si aspettava a prescindere qualcosa di più, soprattutto in vista di una suggestiva e delicata trasferta europea come quella contro il Real Madrid.

UN BRUTTO MILAN, ANCHE PER YOUSSOUF FOFANA

Youssouf Fofana ha parlato a Sky Sport al termine di Monza-Milan. Le sue dichiarazioni.

È stato un buon Milan?

“Non è stato un buon Milan, ma col Napoli è stato un bel Milan ma non abbiamo vinto. Alla fine la cosa più importante è vincere, siamo felici per questo”.

Un sogno giocare contro il Real Madrid?

“Non è un sogno. Il sogno è stato diventare professionista, ora è un lavoro. Il Real ha vinto un sacco di Champions, ma non importa. Noi dobbiamo mettere tutto in campo”.