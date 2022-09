Il QS in prima pagina: "Adli scalpita e aspetta la sua chance"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i volti nuovi arrivati in estate a Milanello ce ne è uno su cui, specialmente i tifosi dopo il pre campionato, vi erano molte aspettative: Yacine Adli. Il franco-algerino non ha trovato molto spazio all'interno dello scacchiere di Pioli e per questo motivo il QS di questa mattina, in taglio basso in prima pagina, titola: "Adli scalpita e aspetta la sua chance. Pioli studia il momento migliore". Il nuovo numero 7 non ha mai aperto bocca e si è sempre fatto trovare pronto quando è stato mandato in campo. Con De Ketelaere e Diaz davanti a lui sulla trequarti, Pioli pensa a come e quando mandarlo in campo, considerando che il calciatore è anche fuori dalla lista Champions.