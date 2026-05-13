Il QS in prima pagina: "Priorità Milan. Zona Champions, poi il ribaltone"

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Il Milan sta attraversando uno dei periodi più complicati degli ultimi anni. Dopo un’ottima prima metà di stagione, conclusa a soli tre punti dalla vetta occupata dall’Inter, i rossoneri sono incappati in un netto e inatteso calo nel girone di ritorno.

La squadra ha infilato una serie di risultati negativi, mostrando un rendimento ben al di sotto delle aspettative e disperdendo quanto di positivo era stato costruito nei mesi precedenti. Tra errori, poca continuità e prestazioni spesso deludenti, il Diavolo è scivolato lontano dalle zone alte della classifica. Ora, con la stagione ormai nel vivo, anche il traguardo considerato prioritario dalla società — la qualificazione alla prossima Champions League — rischia concretamente di sfumare.

Anche il QS, in apertura di giornale, parla della delicata situazione che sta vivendo il Diavolo, titolando: "Priorità Milan, zona Champions poi il ribaltone". Mancano due gare e un obiettivo da raggiungere, poi si penserà al futuro.