Serie A, caos calendario: quando si giocheranno le cinque gare della corsa Champions? La situazione

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Il Corriere della Sera titola così stamattina: "Il derby di Roma fa litigare la Serie A e il prefetto. La data e l’ora non tornano". Due giorni fa, la Lega Calcio Serie A ha pubblicato il programma della 37^ giornata di campionato, mettendo le gare delle cinque squadra in lotta per un posto in Champions League tutte domenica alle 12.30. Nelle scorse ore, è arrivata però la decisione della Prefettura di Roma di spostare il derby tra Roma e Lazio a lunedì alle 20.45 per motivi di ordine pubblico visto che domenica pomeriggio ci sarà la finale degli Internazionali di tennis al Foro Italico che è a due passi dallo stadio Olimpico.

Scrive il quotidiano: "Lo spostamento del derby, di fatto, fa slittare anche le altre partite al lunedì sera. La Lega di A però non ci sta e così con una nota durissima ha invitato il prefetto a tornare sulle proprie posizioni, altrimenti stasera presenterà un ricorso d’urgenza al Tar del Lazio, che domani si dovrebbe esprimere. Così sarà, il prefetto ha già fatto capire che non cambierà idea".