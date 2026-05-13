Modric rientra già con il Genoa? Il croato ci vuole provare, ma i medici non sembrano convinti
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Dopo la frattura dello zigomo rimediato contro la Juventus e la conseguente operazione, sembrava finita in anticipo la stagione di Luka Modric con la maglia del Milan. Poi si è iniziato ad ipotizzare un possibile rientro per l'ultima gara di campionato contro il Cagliari, ma ora il giocatore vorrebbe addirittura tornare a disposizione di Max Allegri già per la prossima partita contro il Genoa.
Lo riporta stamattina Tuttosport che spiega che il centrocampista rossonero vorrebbe rientrare già con il Grifone indossano una maschera protettiva. I medici non sembrano molto convinti della cosa, ma non è da escludere che in questi giorni vengano fatti degli esami per capire se ci possa essere una possibilità.
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