Gazzetta: "Uniti per la Champions. Furlani e Allegri fronte comune: Milan, vietato fallire l'obiettivo"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Uniti per la Champions. Furlani e Allegri fronte comune: Milan, vietato fallire l'obiettivo". Dopo gli ultimi risultati negativi, che hanno rimesso in discussione la qualificazione alla prossima Champions League che sembrava già in tasca, in casa rossonera c'è voglia di ricompattarsi perchè solo insieme si può uscire dalla crisi e arrivare tra le prime quattro. Ieri la squadra e Max Allegri si sono ritrovati a Milanello per la ripresa degli allenamenti e a Carnago si sono visti sia l'ad Giorgio Furlani che il ds Igli Tare.
Arrivare in Champions, si sa, è fondamentale sia per motivi sportivi che economici. Non è un mistero che senza gli introiti della massima competizione europea per club sarà necessario rivedere i piani di rafforzamento della rosa che sono stati programmati nelle ultime settimane. Senza qualificazione in Champions, inoltre, ci sarebbe una nuova rivoluzione e diversi addii sia a Casa Milan che a Milanello.
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