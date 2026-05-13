Tuttosport sul Milan: "Le cinque giornate di Milanello"

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Il Milan sta attraversando uno dei periodi più complicati degli ultimi anni. Dopo un’ottima prima metà di stagione, conclusa a soli tre punti dalla vetta occupata dall’Inter, i rossoneri sono incappati in un netto e inatteso calo nel girone di ritorno.

La squadra ha infilato una serie di risultati negativi, mostrando un rendimento ben al di sotto delle aspettative e disperdendo quanto di positivo era stato costruito nei mesi precedenti. Tra errori, poca continuità e prestazioni spesso deludenti, il Diavolo è scivolato lontano dalle zone alte della classifica. Ora, con la stagione ormai nel vivo, anche il traguardo considerato prioritario dalla società — la qualificazione alla prossima Champions League — rischia concretamente di sfumare.

Anch l'edizione odierna di Tuttosport si concentra su quella che è la situazione attuale del Diavolo, titolando: "Le cinque giornate di Milanello". E ancora: "Il ritiro verso il Genoa inizia domani, ma intanto oggi ci sarà un doppio allenamento. C'è da salvare una stagione".