Verso Genoa-Milan: Nkunku sicuro di una maglia da titolare, Fullkrug favorito su Pulisic

vedi letture

Viste le difficoltà dell'attacco rossonero a segnare, nelle ultime settimane Massimiliano Allegri sta cambando spesso le coppie offensive. Chi giocherà dal primo minuto contro il Genoa? Senza Rafael Leao che sarà assente per squalifica, Christopher Nkunku, entrato bene contro l'Atalanta e autore di un gol su rigore, è sicuro di una maglia da titolare, mentre accanto a lui ci sarà uno tra Niclas Fullkrug e Christian Pulisic, con il tedesco al momento favorito. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda l'americano, che ha saltato l'ultima partita contro l'Atalanta per un fastidio muscolare, si è allenato a parte ieri a Milanello, ma si tratta di una semplice gestione del suo recupero dopo il problema al gluteo accusato domenica. La sua presenza tra i convocati di Allegri per la trasferta di Genova non sembra essere a rischio.