Il CorSport sul Milan: "No Champions, no top player"

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Il Milan sta attraversando uno dei periodi più complicati degli ultimi anni. Dopo un’ottima prima metà di stagione, conclusa a soli tre punti dalla vetta occupata dall’Inter, i rossoneri sono incappati in un netto e inatteso calo nel girone di ritorno.

La squadra ha infilato una serie di risultati negativi, mostrando un rendimento ben al di sotto delle aspettative e disperdendo quanto di positivo era stato costruito nei mesi precedenti. Tra errori, poca continuità e prestazioni spesso deludenti, il Diavolo è scivolato lontano dalle zone alte della classifica. Ora, con la stagione ormai nel vivo, anche il traguardo considerato prioritario dalla società — la qualificazione alla prossima Champions League — rischia concretamente di sfumare.

Il Corriere dello Sport si concentra anche su quello che sarà il mercato estivo del Milan: "No Champions, no top player", il titolo. E' chiaro che la qualificazione alla massima competizione europea sposta tutto, in termini di appeal e in termini economici. Il primo, grande obiettivo resta Leon Goretzka, ma senza Champions sarà più complicato convincere il centrocampista del Bayern Monaco.