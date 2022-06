Il QS in prima pagina sul mercato rossonero: "Stop Milan, big in attesa"

MilanNews.it

La prima pagina del QS uscito in edicola questa mattina è dedicata al Milan e al suo mercato che non può decollare a causa della situazione contrattuale dei dirigenti dell'area tecnica. Il titolo recita: "Stop Milan, big in attesa" e nell'occhiello si legge "Maldini e Massara ancora senza rinnovo. Mercato fermo". I due dirigenti hanno lavorato e stanno lavorando sul mercato tanto che con alcuni giocatori è stato raggiunto anche un accordo ma sono in lista d'attesa, sperando che si risolvi presto la situazione legata a Maldini e Massara: da Origi fino a Sanches e Botman, sono pazientemente in attesa del club rossonero.