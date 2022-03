MilanNews.it

“Un sabato da scudetto”, titola l’edizione odierna del QS in prima pagina alla luce delle partite in programma oggi, che vedranno protagoniste le tre squadre in lotta per il titolo. “Si giocano Napoli-Udinese, Inter-Fiorentina e Cagliari-Milan”, scrive il Quotidiano Sportivo, evidenziando così l’importanza e la bellezza di questa giornata di campionato.