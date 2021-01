L’edizione odierna del QS dedica ampio spazio in prima pagina (con tanto di foto dell’ormai famoso faccia a faccia nel derby) ai due "protagonisti" degli ultimi giorni, ovvero Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. "Una giornata per ripartire", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Un turno di stop in Coppa per Ibra e Lukaku: oggi via al ritorno".