Il QS si chiede: "Milan, chi gioca in difesa? Ecco Simic"

"Milan, chi gioca in difesa?". Una domanda che in queste ore si stanno facendo tutti, probabilmente anche lo stesso Stefano Pioli nel preparare la partita di domani sera contro il Frosinone. Una domanda che questa mattina si è posto anche il QS oggi in edicola proprio nel presentare la sfida di San Siro contro i ciociari, che arrivano all'appuntamento come una delle squadre rivelazione del torneo. La risposta del QS è quella più probabile: "Ecco Simic".

L'unico difensore rimasto integro della prima squadra è Tomori, per il momento. Con l'infortunio in Champions di Thiaw, non è rimasto nessuno al di là del centrale inglese che dunque, con ogni probabilità, sarà affiancato da Jan Carlo Simic: classe 2005 serbo, leader e perno difensivo della Primavera, che ha già collezionato qualche panchina quest'anno e ha giocato e preso parte alla tournée americana estiva.