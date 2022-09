Il QS su Tatarusanu: "Quando il dovere chiama Ciprian è sempre pronto"

MilanNews.it

Il Milan dovrà fare a meno di Mike Maignan almeno per un mesetto: al suo posto ci sarà Ciprian Tatarusanu che già l'anno scorso ebbe modo di sostituire il francese e risultare decisivo con la parata su Lautaro Martinez dagli undici metri nel derby di andata. Il titolo di QS oggi recita: "Qaundo il dovere chiama Ciprian è sempre pronto". Quella di Empoli sarà la decima presenza ufficiale in rossonero per Tatarusanu e non sarà l'ultima: il portiere rumeno sarà in campo anche con la Juve e il Verona, oltre che per la doppia sfida contro il Chelsea.