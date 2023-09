Il QS sul Milan: "Adli e Okafor: Pioli punta sul turnover a Cagliari"

"Adli e Okafor: Pioli punta sul turnover a Cagliari": titola così questa mattina il Quotidiano Sportivo sul Milan che stasera sarà impegnato in casa della squadra di Ranieri. Per questo match, il tecnico rossonero darà un po' di riposo a qualche titolarissimo, come per esempio Giroud, il quale verrà sostituito da Okafor. A prendere invece il posto dell'infortunato Krunic davanti alla difesa toccherà invece ad Adli.