Il QS titola: "Adli un talento in ombra, ma il Milan avrà bisogno di lui"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il QS dedica un approfondimento al calciatore rossonero Yacine Adli, nuovo arrivato in casa Milan ma ancora poco utilizzato. Il titolo del quotidiano recita: "Adli un talento in ombra, ma il Milan avrà bisogno di lui". Sicuramente il calendario molto fitto delle prossime settimane può regalare al franco-algerino maggiore spazio, considerando anche che non è inserito in lista Champions. Lui così come Vranckx e Thiaw, altri giocatori con poco spazio, potranno rivelarsi molto utili.