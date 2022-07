Il QS titola così sul mercato rossonero: "Sanches riprende quota"

MilanNews.it

Il QS oggi in edicola ha titolato così sulle sue pagine dedicate al mercato rossonero: "Sanches riprende quota". Anche se Renato Sanches ha fatto capire chiaramente di voler vestire la maglia del Psg, il club della capitale non ha ancora fatto nessun affondo decisivo e ormai la situazione è in fase di stallo da diverse settimane. Il Lille chiede 15 milioni che il Paris ancora non ha tirato fuori, mentre i rossoneri possono fare affidamento su un accordo già trovato con la squadra del calciatore portoghese. Il Milan dunque rimane in corsa.