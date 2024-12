Il QS titola: "Dea da vetta, carica Milan"

Il Quotidiano Sportivo oggi in edicola in prima pagina si è soffermato anche su Atalanta-Milan, big match in programma questa sera al Gewiss Stadium. La Dea, in quello che sarà uno degli anticipi della quindicesima giornata, cercherà un'altra vittoria per restare aggrappata alle prime posizioni. Discorso identico per il Diavolo, che vorrà cercare continuità e risalire ancora la classifica dopo l'ottimo 3-0 conquistato a San Siro contro l'Empoli.

DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it