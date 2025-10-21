Il QS titola: "Diavolo al Max. Leao ritrova gol e sorrisi: l'uomo dei sogni"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola questa mattina titola così: "Diavolo al Max. Leao ritrova gol e sorrisi: l'uomo dei sogni". Il Milan di Massimiliano Allegri si gode la vetta solitaria della classifica dopo il successo per 2-1 in rimonta contro la Fiorentina. Il grande protagonista della vittoria milanista contro i viola è stato Rafael Leao, autore di una doppietta e finalmente tornato decisivo dopo un periodo non semplice.

Nella conferenza stampa dopo il match contro la Fiorentina, Allegri ha parlato così del portoghese: "È rientrato dalla nazionale, aveva bisogno di ritrovare la condizione. Siamo contenti di lui e di tutta la squadra. Lui ha le qualità per farci vincere le partite. Ma ci sono anche gli altri. Oggi Fofana è entrato spesso in area, i centrocampisti devono fare dei gol e su quello bisogna migliorare. Però ora dobbiamo recuperare energie, perché venerdì siamo questi. Vediamo per Nkunku e Loftus-Cheek, anche se hanno perso giorni di allenamento...".

