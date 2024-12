Il QS titola dopo Atalanta-Milan 2-1: "Sopra tutti c'è una Dea"

vedi letture

"Sopra tutti c'è una Dea" scrive il Quotidiano Sportivo in apertura. Primo posto per l'Atalanta di Gasperini che ieri ha battuto il Milan nell'anticipo e per la prima volta è balzata al comando della Serie A. Proteste dei rossoneri per l'arbitraggio ma Gasp e i bergamaschi esultano. L'Inter vince con il Parma 3-1 e tiene il passo.

Questo il tabellino di Atalanta-Milan di Serie A:

ATALANTA-MILAN 2-1

Marcatori: 12’ De Ketelaere, 22’ Morata, 87’ Lookman.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti (dal 76’ Kossounou), Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri (dal 90’+2 Scalvini); Pašalić (dal 76’ Samardzic); De Ketelaere (dal 76’ Retegui), Lookman (dal 90’ Brescianini). A disp.: Rossi, Rui Patrício; Godfrey, Toloi, Palestra, Sulemana, Zaniolo. All.: Gritti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah (dal 89’ Chukwueze), Pulisic (dal 38’ Loftus-Cheek), Leão; Morata (dal 78’ Abraham). A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano, Tomori, Camarda, Okafor. All.: Fonseca.

Arbitro: La Penna di Roma.

Ammoniti: 55’ De Ketelaere, 71’ Bellanova, 75’ Fonseca

Recupero: 2' 1T, 5’ 2T.