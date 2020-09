Il QS titola: "Il Milan travolge 3-1 il Brescia. Ibra ko"

Il QS in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina ai rossoneri, reduci dalla quarta vittoria in altrettante amichevoli disputate nel pre-campionato. "Il Milan travolge 3-1 il Brescia", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge in taglio alto: "Ibra ko". Un problema fisico ha costretto lo svedese a saltare l’ultimo test prima dell’impegno ufficiale di giovedì contro lo Shamrock Rovers.