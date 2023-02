Il QS titola in prima pagina: "Leao vuole solo restare. E Ibra è pronto al rientro"

MilanNews.it

Anche il QS di questa mattina pone l'accento sulla volontà di Rafael Leao di rimanere in rossonero e aggiunge anche l'indiscrezione su Zlatan Ibrahimovic che sarebbe vicino al ritorno in campo. Questo il titolo in prima pagina: "Leao vuole solo restare. E Ibra è pronto al rientro". Per il fuoriclasse svedese ci potrebbe essere odore di campo già contro il Torino, partita di campionato che precederà l'ottavo di andata contro il Tottenham.