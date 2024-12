Il QS titola: "Jimenez cresce, Theo da rilanciare. Fonseca al bivio"

vedi letture

Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così sul Milan: "Jimenez cresce, Theo da rilanciare. Fonseca al bivio". Il giovane spagnolo è stato uno dei migliori nelle ultime due partite contro Genoa e Verona, mentre il francese è ancora alla ricerca della forma migliore. Contro la Roma, però, potrebbero giocare entrambi visto le tante assenze in avanti dove mancheranno Leao e Okafor. Con Theo di nuovo titolare come terzino, Jimenez potrebbe essere schierato anche lui dal primo minuto qualche metro più avanti come esterno alto a sinistra.

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY