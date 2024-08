Il QS titola: "L'ultimo colpo: Milan-Koné ora si può fare"

Il Quotidiano Sportivo in edicola oggi titola così: "L'ultimo colpo: Milan-Koné ora si può fare". Il mercato dei rossoneri in entrata non è ancora chiuso, ma prima serve completare alcune cessioni per far spazio ad eventuali nuovi arrivi. Il Diavolo vorrebbe regalare a Paulo Fonseca un altro rinforzo in mezzo al campo dopo Youssouf Fofana.

Il nome caldo è sempre quello di Manu Koné, centrocampista classe 2001 del Borussia Mönchengladbach. Il giocatore, che da tempo ha chiesto alla cessione ai tedeschi, è reduce dalle Olimpiadi di Parigi dove ha vinto la medaglia d'argento con la Francia dopo aver perso a finale per l'ora contro la Spagna.