Il QS titola: "Milan al bivio per il futuro". Pioli rischia, potrebbe finire al Napoli

Il Quotidiano Sportivo titola così questa mattina: "Milan al bivio per il futuro". Dopo l'eliminazione dall'Europa League, i rossoneri hanno fallito anche l'ultimo obiettivo rimasto. In via Aldo Rossi non sono affatto soddisfatti e per questo Stefano Pioli rischia seriamente il posto a fine stagione.

Nelle prossime settimane, i dirigenti di via Aldo Rossi prenderanno una decisione definitiva, ma ormai la strada sembra essere stata tracciata. In caso di addio, Pioli tornerebbe libero, ma potrebbe non rimanere troppo tempo senza squadra: il tecnico di Parma è infatti molto apprezzato dal Napoli.