C’è spazio anche per le vicende del club rossonero sulla prima pagina del QS in edicola questa mattina, che pone l’accento sul futuro della panchina milanista. "Pioli, 5 motivi per cui il Milan deve tenerlo", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "Al tecnico vanno riconosciuti meriti enormi. Ma Gazidis ha deciso di azzerare tutto".