Il QS titola sul derby italiano in Europa League: "Milan a terra, Roma in orbita"

"Milan a terra, Roma in orbita" scrive il Quotidiano Sportivo in apertura sull'1-0 della Roma a San Siro contro il Milan nel derby italiano di Europa League. Un gol di Gianluca Mancini ha regalato la vittoria alla formazione guidata da Daniele De Rossi. Tra una settimana il ritorno allo stadio Olimpico.

C'è spazio poi anche per la vittoria dell'Atalanta, altra italiana impegnata ieri in EL, che ha vinto per 3-0 ad Anfield contro il Liverpool: a decidere il match la doppietta di Gianluca Scamacca e la rete di Pasalic. Zero a zero invece della Fiorentina in Conference in casa del Viktoria Plzen.