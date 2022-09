Il QS titola sul Milan: "Emergenza in attacco, ma Pioli ha il jolly Pobega"

MilanNews.it

Il Milan si presenta al big match contro il Napoli in totale emergenza offensiva. Non bastavano le indisposizioni di Origi e Rebic (oltre a quella del lungodegente Ibrahimovic), ma anche Rafa Leao si è aggiunto alla compagnia a causa del controverso rosso di Marassi. Il QS di questa mattina titola per questo motivo così, cercando di dare una soluzione tattica: "Emergenza in attacco, ma Pioli ha il jolly Pobega". Il giovane centrocampista sta salendo di colpi e ha trovato anche il suo primo gol in rossonero nella notte di Champions contro la Dinamo. Il classe '99 potrebbe essere utilizzato per arginare il centrocampo partenopeo.