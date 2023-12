Il recupero di Leao, la Gazzetta: "Test superato, Rafa è pronto"

Rafael Leao è pronto a tornare: questa è una delle rare belle notizie che il Milan si può godere in un momento in cui non riesce nulla e tutto sembra andare per il verso sbagliato. La Gazzetta dello Sport questa mattina dedica un pezzo al ritorno in campo del portoghese e titola così: "Test superato, Rafa è pronto. Vuole accendere il Milan dall'inizio"

Ieri, a Milanello, Pioli ha organizzato una partitella di 40 minuti con la Primavera: Leao l'ha disputata tutta per ricominciare a prendere confidenza con il campo e con il pallone tra i piedi, dopo un mese esatto di stop. Chiaro che non è come aver giocato una gara ufficiale, ma è già qualcosa. Nei prossimi due allenamenti, oggi e domani, si cercherà di mettere Leao nelle condizioni di partire dal primo minuto. Questa è la grande sfida del numero 10 e dello staff tecnico rossonero.