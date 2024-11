Il ritorno sulla terra. Il CorSera: "Come una sconfitta. Milan senza difesa"

Per l'ennesima volta in stagione il Milan si è ridimensionato. L'effetto Madrid, a differenza di quello del derby, è svanito dopo appena una partita, perché mai nessuno avrebbe immaginato un pareggio, rocambolesco come quello di ieri, contro il Cagliari.

Ma all'Unipol Domus Arena sono usciti fuori tutti i difetti di questa squadra, a partire dalla difesa, con la coppia di sinistra composta da Theo Hernandez e Strahinja Pavlovic disastrosa. Un risultato, quello di ieri, che per come si era messa la partita va addirittura stretto al Milan, che considerato il pareggio in extremis di Gabriele Zappa (eurogol), potrebbe valutare il punto conquistato come addirittura una sconfitta.

Ad avvalorare questa tesi Il Corriere della Sera, che scrivendo della prestazione del Diavolo ha titolato: "Come una sconfitta. Milan senza difesa".