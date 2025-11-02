Il Romanista in prima pagina: "Pensiero stupendo"
In vista di Milan-Roma Il Romanista ha questa mattina titolato in prima pagina "Pensiero stupendo", ipotizzando quello che potrebbe succedere stasera poco dopo le 22.30 qualora la formazione di Gian Piero Gasperini dovesse vincere contro il Milan.
Tornare nella capitale con i 3 punti significherebbe primato in solitaria per la formazione giallorossa, che così facendo potrebbe cominciare seriamente a consolidare la sua posizione nei piani alti della classifica. Difronte c'è però un Diavolo sì in emergenza ma voglioso di ripartire e tornare alla vittoria dopo gli ultimi due pareggi consecutivi.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
1 Newcastle, Howe su Thiaw: “Abbiamo provato a prenderlo tante volte. Lunga attesa ma n’è valsa la pena”
2 Achille Costacurta, racconto shock: fumo, droga, botte e un tentativo di suicidio. Ma ora guarda avanti
4 Ramazzotti su Pulisic e Rabiot in nazionale: "La dirigenza sta lavorando per evitare le convocazioni"
Primo Piano
Probabile formazione Milan: Leao e Nkunku in attacco, Bartesaghi e De Winter favoriti su Estupinan e Tomori
MN - Verso Milan-Roma: sorpresa Jashari e Tomori nei convocati. Assenti Pulisic, Gimenez e Rabiot. Tolti dalla lista Sia e Sala
Franco OrdineServe il mercato, preparatelo ora. A Bergamo male il 1°t, bene il 2°. Galliani alla Fifa? Occasione persa
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com