Il Romanista in prima pagina: "Pensiero stupendo"
Oggi alle 09:12Rassegna Stampa
di Lorenzo De Angelis

In vista di Milan-Roma Il Romanista ha questa mattina titolato in prima pagina "Pensiero stupendo", ipotizzando quello che potrebbe succedere stasera poco dopo le 22.30 qualora la formazione di Gian Piero Gasperini dovesse vincere contro il Milan

Tornare nella capitale con i 3 punti significherebbe primato in solitaria per la formazione giallorossa, che così facendo potrebbe cominciare seriamente a consolidare la sua posizione nei piani alti della classifica. Difronte c'è però un Diavolo sì in emergenza ma voglioso di ripartire e tornare alla vittoria dopo gli ultimi due pareggi consecutivi. 