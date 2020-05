"Ibra, Joao Felix e gli altri ko prima di iniziare". Questo il titolo che Il Secolo XIX dedica al suo interno, a pagina 34, alla ripresa del calcio. Lungo stop e caldo: gli infortuni - si legge - erano in programma, ma è peggio del previsto. In Germania in 8 sono ai box. Lippi è d'accordo: "Sicuramente ci saranno degli infortuni, un po' come succede durante la preparazione estiva".