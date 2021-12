Il Secolo XIX: "Il Milan non fa sconti all'ex Sheva: il Genoa affonda 3-0"

Il Secolo XIX oggi in edicola titola in prima pagina: "Il Milan non fa sconti all'ex Sheva: il Genoa affonda 3-0". Una disfatta, il Grifone non risorge. Cade ancora una volta al Ferraris, dove non vince dallo scorso 24 aprile. Incassa tre gol dal Milan, in un match in cui si nota impietoso il divario tecnico tra le due squadre. Non c'è partita. O perlomeno da un lato, quello del Genoa, c'è solo buona volontà ma ben poca concretezza. I rossoneri reagiscono invece alle due sconfitte consecutive in campionato e chiudono i conti già nel primo tempo, tenendo a bada un Genoa che è tutto meno che solido. Shevchenko osserva impotente dalla panchina e può ben poco con i suoi ridotti in queste condizioni.