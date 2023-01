Il Sole 24 Ore in controtendenza: "Stadio, la giunta verso il sì a Inter e Milan"

MilanNews.it

Nonostante le indiscrezioni pubblicate oggi dalla Gazzetta dello Sport, con tanto di intervista a Vittorio Sgarbi, l'edizione odierna de Il Sole 24 Ore ha titolato così questa mattina sullo stadio di San Siro, andando in controtendenza rispetto a quanto emerso nelle ultime ore: "Stadio, la giunta milanese verso il sì a Inter e Milan. Delibera a breve". Secondo il quotidiano economico entro il 18 gennaio la Giunta del Comune di Milano approverà la delibera con cui si darà l'ok definitivo al progetto dei due club milanesi per il nuovo stadio. Questo è emerso a margine di un incontro avvenuto ieri in Comune tra i vertici di Palazzo Marino e alcuni esponenti dei due club. Le richieste emerse dal dibattito pubblico dovranno essere rispettate: più posti, più verde, prezzi dei biglietti invariati. Il Sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi si sta opponendo alla demolizione di San Siro e vorrebbe frenare il progetto con l'inserimento di alcuni vincoli, in particolare quello relazionale. I club sarebbero tranquilli perchè suddetto vincolo può essere messo solamente dalla Svorintendenza ai beni architettonici e non dal Ministero della cultura.