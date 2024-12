Incontro Milan-Theo. La Gazzetta: "Il procuratore va in sede: si accelera per il rinnovo"

Nonostante il complicato momento che sta attraversando, il Milan non ha mai mancato di far sentire la sua vicinanza a Theo Hernandez. Le scelte tecniche non sono poi competenza della dirigenza, quindi l'esclusione di domenica è un argomento sul quale Paulo Fonseca e giocatore parleranno faccia a faccia se voglio approfondirlo.

L'impressione, comunque, è che questo sia un momento, un po' come lasciato intendere ieri sui social da Rafael Leao, che postando una foto insieme allo stesso Theo ha voluto dare una chiave di lettura precisa delle emoticon da lui utilizzate, quasi a voler dire che il francese tornerà ad essere straripante sulla fascia sinistra, casomai con un nuovo contratto.

Sì, perché ieri l'agente del 19 rossonero è stato a Milano per altre questioni, ma non ha perso occasione per dirigersi a via Aldo Rossi per fare il punto sulla trattativa per il rinnovo con il Milan del suo assistito. C'è ancora un po' di distanza tra domanda e offerta, ma stando a quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, "Si accelera per il rinnovo".