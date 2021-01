Inter-Milan, Corriere dello Sport: "Derby a nervi tesi"

"Derby a nervi tesi". È il titolo che il Corriere dello Sport riserva in prima pagina alla stracittadina di questa sera: "Al via i quarti di Coppa Italia - scrive il noto quotidiano della Capitale - Inter-Milan ci darà la prima promossa. Conte rischia una stangata, Pioli non dorme: è come una finale. Il tecnico nerazzurro punta tutto su Lukaku: "Partita dura". Il rossonero non rinuncia più a Ibra: "Non ho preso sonno". Mandzukic, subito primo stop".