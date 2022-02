La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica l’intera prima pagina al big match in programma alle 18 a San Siro. “Canta il derby”, titola la rosea, che poi aggiunge: “Inter-Milan, è festival Scudetto. Nerazzurri per scappare ed eliminare i rivali dalla corsa al titolo. I rossoneri senza Ibra, ma con Leao e Giroud possono avvicinarsi”.