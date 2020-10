La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina al big match tra Inter e Milan. "Derby mondiale", titola la rosea, che poi aggiunge: "Campioni di 24 paesi. Entro giovedì torneranno anche i nazionali in giro per i continenti: sarà una sfida multietnica. Eriksen si candida con un super gol. Uno tra Leao e Brahim con Ibra".