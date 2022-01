Inzaghi-Pioli-Spalletti, Il Mattino: "Scudetto, ballo dei debuttanti"

"Scudetto, ballo dei debuttanti", titola oggi Il Mattino. Una poltrona per tre. Magari per quattro, volendo non tirar fuori dalla lotta Gasperini. Una strana corsa. Perché Inzaghi, Pioli e Spalletti, lo scudetto lo hanno visto solo sulle maglie degli altri. L'unico, in realtà ad aver trionfato in un campionato è stato proprio il tecnico del Napoli che in Russia con lo Zenit ci è riuscito ben due volte. Quattro allenatori che non hanno mai visto il titolo in Italia, e che ora si ritrovano a lottare per lo stesso sogno.