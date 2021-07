Italia in semifinale, Corriere dello Sport: "Dimmi che è vero!"

Una prima pagina, quella del Corriere dello Sport, quasi tutta per la Nazionale. "Dimmi che è vero!", titola il quotidiano romano, che poi aggiunge: "Fantastica Italia a Monaco: battuto il Belgio (2-1), siamo in semifinale. Impresa firmata da Barella e Insigne. Ora la Spagna a Wembley". C’è spazio anche per le parole di Mancini: "Non ci siamo mai posti limiti", ha dichiarato il c.t. azzurro.