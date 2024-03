Jovic a secco? No problem, c'è Pulisic. La Gazzetta: "Già a dieci gol"

vedi letture

Ieri Luka Jovic tornava in campo in Serie A dopo le due giornate di squalifica scontate contro Atalanta e Lazio. L'attaccante serbo è stato schierato titolare ma di fatto non si è mai visto e a una ventina di minuti dal termine è stato tolto dal campo in favore di Olivier Giroud. Chi non ha deluso e continua a essere decisivo è invece Christian Pulisic che ieri ha deciso la partita contro l'Empoli con un altro dei suoi guizzi e ha raggiunto la doppia cifra in stagione, confermando un rendimento che forse in pochi si aspettavano quando l'americano è sbarcato a Milano la scorsa estate. Il titolo della Gazzetta dello Sport si concentra proprio sul serbo e sullo statunitense: "Jovic delude? C'è l'americano. Christian è già a dieci gol".

Nel sottotitolo viene confermata la centralità del numero 11 all'interno della formazione di Pioli: "Gioca sempre, non tradisce mai". D'altro canto viene sottolineata la difficoltà di Jovic a incidere da subentrato: "Luka conferma: meglio con Giroud". Rimanendo su Pulisic, l'ex Chelsea si conferma come secondo miglior marcatore stagionale rossonero, staccando Leao. In testa c'è Giroud con 14 reti, a seguire l'americano con 10 gol (8 in campionato) e quindi a 9 realizzazioni segue Leao.