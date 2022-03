Kessie-Barça, affare fatto. Tuttosport: "Pioli dovrà gestirlo in questo finale di stagione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Dalla Spagna piovono conferme in rapida successione sui rumors circolati nelle ultime settimane: Franck Kessie lascerà il Milan a parametro zero il prossimo giugno per trasferirsi al Barcellona. L'ivoriano - scrive l'edizione odierna di Tuttosport - è pronto a firmare un quinquennale da 6,5 milioni più bonus. L'ex Atalanta andrà gestito in questo finale di stagione: se il suo atteggiamento, sin qui encomiabile nei confronti della squadra, non muterà, Pioli continuerà a puntare su di lui fino al termine della stagione. Con la speranza di potersi salutare con un trofeo in bacheca.